Видео очевидцев уровняют с камерами наблюдения на дорогах

Нарушители будут привлекаться к ответственности без составления протокола

5 октября в правительстве одобрили законопроект, в рамках которого видео, снятые очевидцами, смогут послужить доказательствами нарушений ПДД, сообщает РБК с ссылкой на службу «Открытого правительства».

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, предлагает ввести изменения в Кодексе об административной ответственности, чтобы материал с запечатленными нарушениями ДТП, мог стать поводом привлечения к ответственности без составления протокола. Обжалование назначенных штрафов будет осуществляться точно так же, как и с зафиксированными нарушениями с камер видеонаблюдения.

Любой желающий, после регистрации на сайте госуслуг и установки специализированного приложения, становится «народным инспектором». Он может загружать свои фото и видео с нарушениями без возможности редактирования. Материалы отправляются в ГИБДД с местом и временем опасных ситуаций. В их перечень войдут: выезд на встречную полосу, агрессивное вождение, нарушение пересечения железнодорожных путей, несоблюдение скоростного режима, проезд на красный свет и непропуск пешехода.