Видео: на ЗСД водитель БМВ врезался в припаркованное авто дорожной службы

На ЗСД водитель иномарки не рассчитал скорость и влетел в машину на обочине дороги.

Днем 20 августа на ЗСД произошла серьезная авария. По предварительной информации водитель BMW X3 на полной скорости врезался в стоящий на обочине автомобиль "Газель". Машина принадлежит дорожной службе. Рядом с местом инцидента работники занимались ремонтными работами на трассе.

В результате ДТП пострадал шофер, который находился за рулем "Газели". Его окровавленного вывели под руки из машины. Водитель внедорожника, не смотря на сильнейший удар, не получил травмы. По сведениям от очевидцев, мужчина ходил и расставлял аварийные знаки на дороге.

Нашему мобильному корреспонденту удалось заснять на видео последствия аварии. На место вызваны экстренные службы: ГИБДД и медики скорой помощи.

Фото и видео: Piter.tv