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Видео: на Ветеранов эвакуировали жителей дома из-за пожара

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В Кировском районе Петербурга в жилом многоэтажном доме произошел пожар. Причиной возгорания очевидцы называют брошенный с верхних этажей окурок от сигареты. Он попал на балкон, на котором находились вещи владельцев жилплощади. Они загорелись.

Однако, по предварительной версии ГУ МЧС по региону, в одной из комнат произошло короткое замыкание.

Инцидент произошел днем 30 июля. Экстренные службы были вызваны по адресу проспект Ветеранов, 43. Как сообщают очевидцы, пожарные эвакуировали жителей здания. В результате пострадавших нет. У дома наблюдается сильное закопчение одной из стен и окон.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Картина дня

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