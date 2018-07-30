Видео: на Ветеранов эвакуировали жителей дома из-за пожара

В Кировском районе Петербурга в жилом многоэтажном доме произошел пожар. Причиной возгорания очевидцы называют брошенный с верхних этажей окурок от сигареты. Он попал на балкон, на котором находились вещи владельцев жилплощади. Они загорелись.

Однако, по предварительной версии ГУ МЧС по региону, в одной из комнат произошло короткое замыкание.

Инцидент произошел днем 30 июля. Экстренные службы были вызваны по адресу проспект Ветеранов, 43. Как сообщают очевидцы, пожарные эвакуировали жителей здания. В результате пострадавших нет. У дома наблюдается сильное закопчение одной из стен и окон.

Фото и видео: Piter.tv