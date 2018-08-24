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Видео: на Среднем проспекте мужчина прошелся по припаркованной машине

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Из хулиганских побуждений местный житель ночью повредил чужую собственность.

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный хулиган ночью прогулялся пешком по припаркованной машине. Почему мужчина решил не обходить препятствие, а забраться на корпус авто сверху - неизвестно. Однако, водитель пострадавшего транспортного средства смог найти видеозапись, на которой зафиксирован дебошир.

Инцидент произошел около трех часов ночи 22 августа на Среднем проспекте между домами 58 и 60. Петербуржец отметил, что ва результате преступных действий гражданина, у машины оказался помят кузов, капот и крыша. В настоящее время виновный разыскивается.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия Новости СПб

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