Видео: на Смоляном мысу продолжаются работы по реконструкции и благоустройству

Канал Piter.TV публикует видео, снятое с высоты птичьего полета. На нем можно увидеть первые результаты строительных работ на Смоляном мысу.

В этом году в Выборге начались работы по реконструкции и благоустройству территории Смоляного мыса: уникальной природно-рекреационной зоны, расположенной в черте города. Напомним, что в прошлом году заявка, составленная администрацией Выборгского района и специалистами СПбГАСУ, стала победителем всероссийского конкурса. Тогда проект реконструкции Смоляного мыса получил 50 млн рублей из федерального бюджета. Позже к ним добавились 50 млн рублей из бюджета Ленинградской области и 7 млн рублей муниципальных средств.

Первый этап работ стартовал весной 2019 года и должен завершиться в ноябре 2019-го. За этот период на Смоляном мысу должны появиться новые благоустроенные пешеходные зоны и места для отдыха, в порядок будет приведена береговая линия, состояние которой вызывало вопросы у надзорных органов.

Также планируется организовать видовые и смотровые площадки на набережной, транспортное движение, обустроить уличное освещение.

Канал Piter.TV будет на постоянной основе следить за ходом работ на Смоляном мысу. В ходе аэросъемки наша съемочная бригада зафиксировала активные изменения, которые уже происходят на территории мыса. Предлагаем вашему вниманию фото- и видеоотчет о первом этапе ремонтных работ.

Видео: PIter.TV