Видео: на Полюстровском произошло возгорание

Загорелся жилой многоэтажный дом.

В Выборгском районе Петербурга загорелся жилой многоэтажный дом. Инцидент произошел днем 10 сентября по Полюстровском проспекту, 74. на данный момент к месту происшествия добрались экстренные службы. Об этом сообщили очевидцы. По информации от свидетелей событий, ликвидацией огня занимаются сотрудники ГУ МЧС по региону.

Мобильному корреспонденту Piter.tv удалось заснять на видео работу спасателей.

Напомним, что у "Комендантского" произошел прорыв трубопровода: вода хлещет по всей улице.

Фото и видео: Piter.tv