Видео: на Нарве пенсионер устроил массовое ДТП, есть пострадавшие

Автомобиль под управлением мужчины выехал на полосу встречного движения.

Во вторник, 25 июня, в Волосовском районе произошло массовое ДТП с пострадавшими. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия в социальных сетях

Как стало известно, авария случилась на 73 км дороги Нарва у деревни Кайкино. Автомобиль "Фольксваген" под управлением мужчины 1948 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗ. После этого легковушка продолжила движение, зацепила "Ленд Ровер" и в лоб столкнулась с автомобилем "Ивеко".

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" получил травмы средней степени тяжести, а его пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации пенсионеру стало плохо за рулем.

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"