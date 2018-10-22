Видео: на Мечникова авария трамвая и автобуса перекрыла проезд

ДТП остановило общественный транспорт на продолжительное время.

В Калининском районе вечерняя авария перекрыла движения для многих автомобилистов. На проспекте Мечникова в темное время суток столкнулись общественный автобус и трамвай. О ДТП рассказали очевидцы.

По предварительной информации пострадавших в результате происшествия нет. на месте работали экстренные службы и инспекция ДПС. В течение нескольких часов на данном участке дороги было затруднено движение. Водителям приходилось объезжать препятствие по обочине. Остальные автобусы и трамваи долгое время не могли продолжить маршрут следования.

Фото и видео: Piter.tv