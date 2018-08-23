Видео: на Автовской кавказцы-водители решили вопрос первоочередности проезда при помощи монтировки

В Северной столице импровизированное оружие позволило кавказцу завершить конфликт на дороге с соотечественниками.

В Кировском районе Санкт-Петербурга местные жители вечером 22 августа смогли записать на видео дорожный конфликт трех представителей кавказской национальности По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на выезде на Автовскую улицу. На проезжей части не смогли разъехаться три водителя.

На записи видно, что спор о том, кому первому следует проезжать завершился физическим насилием. Выиграл тот мужчина, который нашел в салоне собственной машины монтировку и начал угрожать ей другим участникам конфликта.

В комментариях к посту, который автор видео выложил в социальной сети "Вконтакте", пользователи заметили, что считают данное поведение недопустимым. некоторые сравнили мужчин с животными, а также посетовали на нецивилизованность общества.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб