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Вчера, 18:37
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Asyaromanenkova
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Видео: на Аптекарском проспекте очень рискованно сносят дом

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Петербуржцы жалуются, что на Аптекарском проспекте сносят дом так, что обломки угрожают упасть на головы прохожим.

Читатели Piter.tv пожаловались на опасный снос дома 5 на Аптекарском проспекте. По словам свидетеля, обломки дома неконтролируемо падают на тротуар с высоты. Под обломками, по мнению горожанина, могут оказаться как прохожие, так и проезжающие машины.

Также, по словам очевидцев, рабочие ведут себя неадекватно. А в ответ на замечания по поводу их работы грубят.

На фото с места события видно, что место работ ограничено лентой. Так что, теоретически, пешеходы мимо сносимого дома ходить не должны. При этом видно, что камни не лежат дальше лент.

Видео: на Аптекарском проспекте очень рискованно сносят дом

Видео: на Аптекарском проспекте очень рискованно сносят дом

Фото и видео: читатель Piter.tv

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Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Картина дня Происшествия

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