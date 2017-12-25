Видео: на Аптекарском проспекте очень рискованно сносят дом

Петербуржцы жалуются, что на Аптекарском проспекте сносят дом так, что обломки угрожают упасть на головы прохожим.

Читатели Piter.tv пожаловались на опасный снос дома 5 на Аптекарском проспекте. По словам свидетеля, обломки дома неконтролируемо падают на тротуар с высоты. Под обломками, по мнению горожанина, могут оказаться как прохожие, так и проезжающие машины.

Также, по словам очевидцев, рабочие ведут себя неадекватно. А в ответ на замечания по поводу их работы грубят.

На фото с места события видно, что место работ ограничено лентой. Так что, теоретически, пешеходы мимо сносимого дома ходить не должны. При этом видно, что камни не лежат дальше лент.

Фото и видео: читатель Piter.tv