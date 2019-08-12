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Видео: любители спорта из Высоцка отметили день физкультурника

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Сотрудники предприятий, администрации, а также военнослужащие сыграли в футбол и волейбол на футбольном поле в Высоцке.

В Высоцке прошел День физкультурника. Один из самых маленьких городов России принял на своем стадионе профессиональных  спортсменов и любителей спорта. В состве команд выступили сотрудники предприятий Выборсгкого района, районной администрации, а также военнослужащие из близлежайших частей. Собравшиеся устроили соревнования по футболу и воллейболу.

Первое место в соревнованиях заняла команда пограничников из части дислоцированной в Высоцке. Второе место заняла команда сотрудников РПК-Лукойл. Третье место досталось команде СПГ Криогаз-Высоцк.

В составе команды от администрации выступил заместитель главы Выборгского района, Евгений Шестаков. 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, высоцк, день физкультурника, спорт, физкультура
Категории: Выборг,

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