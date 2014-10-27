Видео конфликта с мигрантами у ТЦ "Москва" появилось в интернете

Приехавшей на место происшествия полиции удалось предотвратить массовую драку

Накануне, 20 сентября, у торгового центра "Москва" в Люблино произошло столкновение трудовых мигрантов из Таджикистана с представителями полиции.

По сообщениям в СМИ, конфликт начался после того, как сотрудники охраны ТЦ избили одного из работников, гражданина Таджикистана. К ТЦ поспешили соотечественники потерпевшего, требуя выдать им охранников, которые участвовали в избиении их земляка. Когда в просьбе им было отказано, мигранты пытались взять штурмом забор торгового центра.

Приехавшим сотрудникам полиции удалось предотвратить беспорядки и массовые драки. В ходе операции было задержано несколько десятков выходцев Таджикистана. Сообщается, что избитый мигрант находится в больнице. У него диагностировано сотрясение мозга.

Видео: ВКонтакте/ MDK