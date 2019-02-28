Видео: комитет по молодежной политике Ленобласти устроил праздник воспитанникам Приморской школы-интернат

Сама встреча была приурочена ко Дню защитника Отечества, а также к предстоящему женскому празднику - 8 марта.

В минувший вторник, 26 февраля, в городе Приморске сотрудники комитета по молодежной политике Ленобласти посетили "Приморскую школу-интернат". В мероприятии также приняли участие представители общественного объединения "Фаворит Выборг".





Сама встреча была приурочена ко Дню защитника Отечества, а также к предстоящему женскому празднику - 8 марта. Специально для ребят, сотрудники ГБУ ЛО "Центр "Патриот" привезли военно-патриотическую выставку "Дороги прорыва". А после, провели мастер-класс для мальчиков по сборке военного оружия.

От Выборга также приехали студия современного творчества "ИVANNA Studio" и мастера красоты салона "Тутафэ". Воспитанники "ИVANNA Studio" дали получасовой концерт, а мастер из "Тутафэ" научила девочек делать современные прически и укладывать волосы. В свою очередь, для девочек прошел мастер-класс по причёскам мастером салона "Тутафэ".

Видео: Piter.TV