Видео: как прошла неделя балалайки в Петербурге

На международной недели балалайки "Русское чудо" выступили не только музыкальные коллективы нашего города, но и ансамбли из регионов России.

В Александровском парке у стен театра-фестиваля "Балтийский дом" состоялась Петербургская международная неделя балалайки "Русское чудо". Концерты под открытым небом в Северной столице организованы по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и при участии Театра-фестиваля "Балтийский дом".

В этом году фестиваль был приурочен к 160-летию со дня рождения музыканта Василия Андреева. Балалаечник-виртуоз основал первый в истории оркестр русских народных инструментов. Спустя 130 лет музыкальные коллективы со всей России собираются на одной сцене и демонстрируют мастерство владения по-настоящему самобытными инструментами.

В программе фестиваля выступления как петербургских музыкантов: "БалалайкаJAM", "Бис-Квит", "Терем-квартет" – создатели неповторимого стиля – "теремизм", так и исполнители из регионов: екатеринбургский квартет "Тринадцать струн" – продолжатели Уральской школы игры на инструментах, ансамбль "Лукоморье", прибывший из Ульяновска, а также ансамбль "Русичи", который представлял Свердловскую область.

Очень важно, на мой взгляд, для любой нации, это помнить свою культуру, помнить свои корни, свои истоки и развивать их, ведь еще Н. А. Римский-Корсаков сказал, что музыка не существует вне национальности. Виталий Силиванов, музыкальный руководитель и дирижёр Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка"

Задача фестиваля – не только познакомить зрителя с концертной балалайкой, но и показать экспериментальное звучание народного инструмента, который сочетает самые разные жанры и стили: рэп, рок, фолк и даже дабстеп.

Санкт-Петербург принял очень тепло несмотря на холодную погоду и необычные условия: мы играем на улице. Все очень радушные. Впечатлений море! Нам очень приятно и для нас большая честь выступать на одной сцене с мэтрами музыки. Эльвира Харисова, участница квартета "Тринадцать струн" г. Екатеринбург

Для гостей фестиваля приготовили мастер-классы по изготовлению и росписи балалаек. ПЛюбой желающий смог не только научиться играть на русском народном инструменте, но и стать частью русского оркестра, поучаствовать в репетиции и познакомиться с музыкантами.

Неделя балалайки завершилась праздничным концертом-экспериментом "БалалайкаJAM", где коллективы из регионов России представили совместный музыкальный номер. Участникам программы вручили дипломы и памятные подарки.

Видео, фото: Piter TV