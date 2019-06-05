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Видео из Омска: Мэр города упала в грязь при осмотре улиц родного города

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В сети опубликовано видео падения градоначальника в огромную лужу.

Мэр города Омска при обходе проблемных мест города упала в огромную грязевую лужу.

Оксана Фалина приехала на место, откуда поступали жалобы от местных жителей на разрушение стены дома из-за поступающей воды с улицы. На ее пути плескалась большая грязевая лужа. Мэр Омска со словами "будем прыгать" хотела перепрыгнуть лужу, но упала в грязь. Женщина не травмировалась, но ее костюм был полностью испачкан.

Оксана Фалина заявила, что она не "белоручка" и грязи не боится. И дала распоряжения муниципалитету об улучшении ситуации в данном дворе.

Видео: MDK

Теги: мэр города, новости омска, новости россии, падение мэре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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