Видео: глава администрации Выборга поделился впечатлениями от прошедшего Дня города

Глава Выборгского района выразил благодарность жителям города и района за хорошее настроение, а также отметил, что праздник удался.

По словам главы городской администрации, праздник удался. Неоднократно в процессе празднования дня города к нему подходили люди со словами благодарности за праздник, равных которому давно не было в городе и районе.

Геннадий Орлов высоко оценил идею с разделением площадок, для различных выступлений. Во время празднования каждый посетитель смог найти то, что было ему интересно.

Также Геннадий Орлов поблагодарил горожан и гостей города за теплый и позитивный настрой, который они принесли на празднование. Потому что самое главное в любьом празднике – это праздничное настроение. Без него ничего бы не удалось.

Видео: Piter.TV