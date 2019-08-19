Видео: глава администрации Выборга поделился впечатлениями от прошедшего Дня города

По словам главы городской администрации, праздник удался. Неоднократно в процессе празднования дня города к нему подходили люди со словами благодарности за праздник, равных которому давно не было в городе и районе.
Геннадий Орлов высоко оценил идею с разделением площадок, для различных выступлений. Во время празднования каждый посетитель смог найти то, что было ему интересно.
Также Геннадий Орлов поблагодарил горожан и гостей города за теплый и позитивный настрой, который они принесли на празднование. Потому что самое главное в любьом празднике – это праздничное настроение. Без него ничего бы не удалось.
Видео: Piter.TV
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