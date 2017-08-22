Видео: гиперкар Italdesign Zerouno презентовали в Пеббл-Бич

В Пеббл-Бич презентовали редкий гиперкар "Италдезайн Зероуно". Появились фото и видео с места презентации.

В мире выпущен второй в истории Италии "гиперкар" Italdesign Zerouno. В американском Пеббл Бич разработчики редчайшей спортивной машины презентовали автомобиль с номером шасси 002. Это действительно вторая машина данной марки, сошедшая с конвейера. В отличие от первого "Италдизайн Зероуно", представленного на автосалоне в Женеве, этот спорткар окрашен в красный, а не серый цвет. В остальном гиперкар обладает теми же техническими характеристиками и экстерьером.

Цена гиперкара составляет 1.6 млн долларов. Пока что в мире был продан только один подобный боллид. Спорткар обладает пятилитровым движком мощностью 610 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. Автомобиль имеет ярко выраженный спортивный дизайн: заниженную посадку, акулий плавник на крыше, трансформирующуюся крышу. В каждом случае заказчик машины может серьезно видоизменить экстерьер транспортного средства под свое желание. Так, "Зероуно" №1 и №2 серьезно отличаются друг от друга внешне.

Планируется, что в 2017 году итальянцы выпустят 5 подобных автомобилей. Компания-производитель честно признается, что будет выпускать каждую модель только после достижения договоренности с конкретным покупателем: слишком высоки производственные финансовые риски.

Ранее мы писали, что автомобиль гонщицы взорвался на трассе на скорости 500км в час.

Видео и фото: Instagram