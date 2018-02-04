Видео: двое полицейских угрожали петербуржцу оружием без веской причины

В социальных сетях разгорается скандал вокруг странных действий полицейских из Петербурга.

В Сети появилось видео чрезвычайного происшествия, которое случилось в подъезде обычного петербургского жилого дома. Здесь двое людей в форме сотрудников ППС буквально атаковали молодого мужчину с использованием огнестрельного оружие. Один из нападавших угрожал петербуржцу пистолетом и вел себя крайне агрессивно.

Видео в социальные сети загрузил петербуржец Александр С. Он считает себя пострадавшим в этой истории. По его словам, ЧП случилось днем 3 февраля. Он заходил в подъезд, когда к нему сзади подкрался человек в форме полицейского. Без представлений и каких-либо оговорок полицейский достал пистолет, передернул затвор и навел оружие на собеседника. Затем его заставили встать лицом к стене и предъявить документы. После этого в подъезд зашел другой "офицер", который принял участие в досмотре молодого мужчины.

После проверки документов пострадавшего отпустили. Полицейские не стали извиняться за свое поведение и просто ушли. Александр С. некоторое время пребывал в стрессовом состоянии, а затем обратился с жалобой в прокуратуре. По его мнению, люди в форме вели себя неадекватно, и не имели права использовать оружие для плановой проверки документов у населения.

По факту случившегося проводится служебная проверка. Отметим, что видео было снято камерами наблюдения в жилом подъезде.

Видео: социальные сети