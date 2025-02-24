Видео: два большегруза "зажали" легковушку на трассе "Скандинавия"

В социальных сетях появились кадры с места ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло утром 24 февраля на трассе "Скандинавия". Судя по кадрам, опубликованным в сообществе "Мегаполис", участниками ДТП стали два грузовика и один легковой автомобиль.

Дтп на Трассе Скандинавии, от Выборга в сторону Питера, на 79 километре Очевидец

Можно заметить, что два большегруза, двигавшихся в одном направлении, буквально прижали синюю иномарку. Легковой автомобиль поднялся на уровень в 1.5 метра над землей и едва не перевалился через отбойник на встречную полосу движения. Причиной ДТП мог стать неудачный манёвр обгона.

Видео: Мегаполис