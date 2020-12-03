Видео: депутаты Выборга утвердили в первом чтении бюджет Выборгского района

8 декабря состоится второе чтение бюджета МО «Город Выборг».

1 декабря на заседании совета депутатов был утвержден бюджет МО "Город Выборг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В заседании, которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, участвовал глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Как сообщил председатель комитета финансов Константин Паничев, в 2021 году прогнозируемый общий объем доходов составит 656 381,4 тыс. рублей; расходов - 664 060,9 тыс. рублей; дефицит - 7 679,5 тыс. рублей.

Ежегодно будут увеличиваться поступления налоговых и неналоговых доходов. Так, в 2021 году они составят 599 529,8 тыс. рублей; 2022 году - 615 575,0 тыс. рублей; 2023 году - 633 239,6 тыс. рублей. Также будет увеличен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета МО "Выборгский район".

Расходы составят 588 513,4 тыс. рублей. Из них выделят средства на реализацию муниципальных программ. Среди основных: "Развитие автомобильных дорог МО "Город Выборг", "Благоустройство МО "Город Выборг", "Развитие культуры в городе Выборге" и "Развитие физической культуры в МО "Город Выборг".

