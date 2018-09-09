Видео: "Путин вор!", что петербуржцы кричали во время митинга

Акция прошла прошла 9 сентября и длилась больше 4 часов.

В воскресенье, 9 сентября, в Петербурге прошел митинг против пенсионной реформы. Мобильные корреспонденты Piter.TV смогли запечатлеть несколько самых громких "лозунгов" жителей Северной Столицы.

Как и стоило ожидать, в городе на Неве президента обвинили в воровстве, а губернатора города в профнепригодности и потребовали покинуть их свои должности. Досталось и представителям правоохранительных органов, которые задерживали пришедших на несогласованный митинг. Полицейские грузили нарушителей в автозаки под крики "Позор" и "Преступники в погонах".

Напомним, что чпо предварительным данным на акцию протеста в городе на Неве пришло около 2 тысяч человек. Чтобы не дать возможности протестующим устроить мирное шествие, ОМОН перекрыл Литейный и Сампсониевский мост. По данным МВД в городе на Неве задержали около 100 человек, что в 4-5 раз меньше информации СМИ.

Видео: Piter.TV