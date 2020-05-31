Видео: автопробег "Дорогами войны", полная версия

Одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы в Выборге в этом году стал тематический автопробег "Дорогами войны".

Канал Piter.TV публикует уникальное видео: полную видеоверсию прямой трансляции ретро-автопробега в Выборге. Это мероприятие прошло в Выборге 9 мая 2020 года. Автопробег стал одним из центральных событий празднования Великой Победы в условиях самоизоляции. Съемочная группа нашего канала вела прямую трансляцию этого события. Наши операторы проехались вместе с колонной исторической техники по центральным улицам города, а также по улицам, названным в честь Героев Войны. Впервые мы публикуем полную видеоверсию случившегося: теперь любой желающий сможет увидеть, как это было, и почувствовать праздник, который пережил город Выборг 9 мая.