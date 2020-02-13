Видео: Замминистра ЖКХ Забайкальского края задержали за взятку

В качестве взятки бизнесмен бесплатно благоустроил территорию у частного коттеджа Олега Кузнецова.

В Забайкалье чиновник Министерства края задержан за взятку.

Следственные органы сообщают, что ими возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации городского округа "Город Чита" за покровительство местному бизнесмену получил взятку. Данный предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова, расположенного в пригороде Читы. Примерная стоимость проделанных работ 2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Забайкальского края, а также по материалам оперативной разработки ФСБ. СУ СК РФ

Сегодня, 13 февраля, Олег Кузнецов был задержан. По месту работы и проживания подозреваемого проведены обыски.

Видео: СУ СК РФ