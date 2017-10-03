Видео: В Красном Селе "шатающийся" водитель снес столб

На видеорегистратор сняли аварию в Красном Селе. Красная машина влетела в столб, но водитель не пострадал.

Во вторник, 3 октября, на одной из улиц Красного Села произошло ДТП с участием одного автомобиля. Ехавший за ним водитель снял аварию на видео. Машины следовали по улице. Вдруг, не доезжая перекрестка, красное авто начало шатать из стороны в сторону. Проехав перекресток, иномарка врезалась в столб.

Как сообщают свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", водитель не получил серьезных травм. Так как из машины выбрался самостоятельно.

Что стало причиной аварии пока остается неизвестным. Может, имело место техническая неисправность. Или же водителю стало плохо за рулем.

Видео: Youtube / Мегаполис