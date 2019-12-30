Видео: В Излучинске девушка выпала с 9 этажа, встала и пошла на работу

Очевидец снял на видео момент падения девушки.

В ХМАО девушка выпала с 9 этажа и выжила.

ЧП произошло 23 января днем, в поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры. На опубликованном в соцсетях видео, которое снял случайный очевидец, видно, что человек падает с 9 этажа в сугроб, после небольшой задержки встает и уходит.

ТАСС сообщает, что такой инцидент действительно был. Упавшая получила ушибы внутренних органов, у нее не единого перелома. Вероятно, упавшая находилась после падения в шоковом состоянии.

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Видео: MDK