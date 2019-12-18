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Видео: Смоляной мыс ночью - взгляд Piter.TV

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Видеозарисовка о первой ночи на Смоляном мысу после его открытия. Объект уже пользуется популярностью у горожан.

 Смоляной мыс теперь открыт для посетителей. В том числе - и в ночное время. Благо, освещение позволяет. Одна из  новинок Смоляного мыса - протяженная велодорожка и зона для пешеходов со специальными знаками.За безопасность отвечают также   лежачие полицейские и система дорожных знаков для водителей.

На Смоляном мысу уже установили новогоднюю елку и праздничную иллюминацию на смотровых площадках. Береговая линия укреплена гранитом.  Раньше здесь "красовался" кустарник и каменные остовы пристаней. Администрации удалось сохранить липовые аллеи, по проекту их могли убрать. Старые деревья украшают мыс.

Отдельное достоинство объекта - его транспортная инфраструктура. В нее лаконично вписали узнаваемый объект - легендарное "бетонное судно". Новый Смоляной мыс уже стал популярной зоной для прогулок. Его успели оценить десятки  горожан.

 

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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