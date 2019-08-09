Видео: Роберто Карлос повторил свой легендарный штрафной удар

Видеозапись появилась в официальном Instagram-профиле прославленного футболиста. Вратарем, попытавшимся отразить удар бразильца, стал экс-голкипер сборной Португалии Витор Байя.
Роберто Карлос решил пробить штрафной без стенки. Запущенный мяч по дуге так залетел в ворота, что вратарь даже не дернулся за ним.
Отметим, что защитник в составе сборной Бразилии стал победителем ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, а также серебряным призером мундиаля 1998-го года.
Видео: Instagram / oficialrc3
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