Видео: Роберто Карлос повторил свой легендарный штрафной удар

Бывший игрок сборной Бразилии, мадридского "Реала" и "Анжи" смог воспроизвести гол в ворота сборной Франции в 1997 году.

Видеозапись появилась в официальном Instagram-профиле прославленного футболиста. Вратарем, попытавшимся отразить удар бразильца, стал экс-голкипер сборной Португалии Витор Байя.

Роберто Карлос решил пробить штрафной без стенки. Запущенный мяч по дуге так залетел в ворота, что вратарь даже не дернулся за ним.

Отметим, что защитник в составе сборной Бразилии стал победителем ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, а также серебряным призером мундиаля 1998-го года.

Видео: Instagram / oficialrc3