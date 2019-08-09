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Видео: Роберто Карлос повторил свой легендарный штрафной удар

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Бывший игрок сборной Бразилии, мадридского "Реала" и "Анжи" смог воспроизвести гол в ворота сборной Франции в 1997 году.

Видеозапись появилась в официальном Instagram-профиле прославленного футболиста. Вратарем, попытавшимся отразить удар бразильца, стал экс-голкипер сборной Португалии Витор Байя.

Роберто Карлос решил пробить штрафной без стенки. Запущенный мяч по дуге так залетел в ворота, что вратарь даже не дернулся за ним.

Отметим, что защитник в составе сборной Бразилии стал победителем ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, а также серебряным призером мундиаля 1998-го года.

Видео:  Instagram / oficialrc3

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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