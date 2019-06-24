Видео: На "Розу Хутор" сошел сель

Сегодня утром, 24 мая, на горный поселок Сочи "Роза Хутор" из-за непогоды сошел мощный селевой поток.
Большой объем воды буквально затопил "Розу Хутор" около 5 утра. Потоки грязевой воды смыли улицы поселка. На опубликованных кадрах в соцсетях видно, что улицы покрыты грязью, водой, камнями, сломанными деревьями.
Также сообщается, что вышла из строя одна из канализационных сетей, дорога к "Роза Хутор" размыта. Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий ЧП.
Сегодня ранее: Оползень смыл стоянку с десятками машин в Китае (видео).
Видео и фото: Instagram/ visheva_3004, chp_sochi_, happy_sochi, sochi_vteme
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