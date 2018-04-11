Появилось видео горящего бензовоза на территории Ленобласти

В Киришском районе Ленобласти на дороге сгорел бензовоз. К месту стянулись пожарно-спасательные бригады.

Вечером 10 апреля на трассе в Ленинградской области загорелся бензовоз. Пожар в машине начался во время движения. Водитель не сумел справиться со стихией собственными силами. Однако, шофер успел выбежать из кабины транспортного средства.

На месте работали сотрудники ГУ МЧС по региону. По сведениям от огнеборцев, вызов поступил на пульт дежурного около 18 часов. Спасатели выехали в деревню Глажево Киришского района. Возгорание было сильным, поэтому ликвидировать последствия прибыли специалисты сразу из двух пожарных частей: 58 и 60. Также тушением занимались представители нефтеперекачивающей станции "Транснефть-Балтика". От организаци участвовало 19 человек и 5 единиц техники.

Пострадавших нет. В настоящее время выяснением обстоятельств инцидента занимаются ответственные органы надзорной деятельности и профилактических работ по району.

Фото и видео: Piter.tv