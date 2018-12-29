Лекция: начальник управления Пенсионного фонда РФ по Выборгскому району Алла Свищ об индексации пенсий

Для индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров потребуется около 30 млн. рублей.

В минувший четверг, 17 января, начальник управления Пенсионного фонда РФ по Выборгскому району Алла Свищ встретилась с местными журналистами. Основой доклада Аллы Свищ стали новые пути решения вопросов пенсионного обеспечения, в частности пенсионные изменения в законодательстве, вступившие в силу в начале 2019 года.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%. При этом у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера пенсии. В Выборгском районе увеличение в среднем составило 566 рублей. Средний размер пенсии после индексации - около 13 900 рублей.

Также Алла Свищ поделилась с представителями СМИ информацией о том, что уже с 1 января 2019 года (по федеральному законодательству о страховых пенсиях) установлены меры прибавления 25% ставки к пенсии для категории неработающих сельских граждан. При этом их трудовой стаж не должен быть менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве. Отметим, что данные выплаты в районе получат 579 селян.

На сегодняшний день в Выборге и районе проживает 56 000 пенсионеров. Для индексации страховых пенсий наших неработающих пенсионеров потребуется порядка 30 млн. рублей. - Алла Свищ, начальник управления Пенсионного фонда РФ в Выборгском районе

Видео, фото: Piter.TV