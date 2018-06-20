Видео: какие меры будут приняты для улучшения водоснабжения в Выборге?

На этот и ряд других вопросов ответили представители Леноблводоканала на встрече с ТСЖ, управляющими компаниями и инициативными группами жителей от многоквартирных домов.

Сегодня в Большом зале Совета депутатов состоялось совещание с участием представителей Леноблводоканала, администрации МО "Выборгский район", Выборгской прокуратуры, Следственного комитета, а также ТСЖ, управляющих компаний и инициативных групп жителей от многоквартирных домов.

В ходе встречи рассматривались вопросы по организации коммунальных услуг для населения, обеспечению качества водоснабжения, а также производственные планы предприятия по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, восстановлению асфальтового покрытия, поврежденного в ходе ремонтно-восстановительных работ в Выборге, и заключению договоров с населением и управляющими организациями.

Как сообщил ВРИО Генерального директора Леноблводоканала Сергей Морозов, в прошлом году в Выборг и Выборгский район было вложено более 410 млн руб. В этом году планируется вложить уже около 1 млрд руб. В ближайшие планы организации входит реконструкция канализационных стоков в Выборге, в Красносельском, Рощинском поселениях и других населенных пунктах Выборгского района. Также планируется улучшить качество оказания услуг по питьевому водоснабжению.

Видео: Piter.TV