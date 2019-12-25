Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о своем предновогоднем настроении

Чиновник отметил, что у него всегда есть предновогоднее настроение.

В среду, 29 декабря, вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал "Фонтанке" о своем предновогоднем настроении.

По словам чиновника, неубранный снег не портит настроение чиновнику, который курирует жилищный блок и благоустройство, включая уборку города. Повелий пожелал всем верить в волшебство Нового года и видеть только хорошее.

Вы спрашиваете меня про уборку в городе, но мы ведь живем в северном городе – посмотрите, какая белая красота. Анатолий Повелий

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