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Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о своем предновогоднем настроении
Сегодня, 11:03
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Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о своем предновогоднем настроении

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Чиновник отметил, что у него всегда есть предновогоднее настроение.

В среду, 29 декабря, вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал "Фонтанке" о своем предновогоднем настроении. 

По словам чиновника, неубранный снег не портит настроение чиновнику, который курирует жилищный блок и благоустройство, включая уборку города. Повелий пожелал всем верить в волшебство Нового года и видеть только хорошее. 

Вы спрашиваете меня про уборку в городе, но мы ведь живем в северном городе – посмотрите, какая белая красота.

Анатолий Повелий

Фото: Pexels

Теги: анатолий повелий, петербург, предновогоднее настроение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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