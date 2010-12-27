Выбран реставратор, который займется восстановлением памятника Николаю Первому

Работы выполнит мастерская "Наследие".

Мастера из реставрационной компании "Наследие" получили подряд на восстановление памятника императору Николаю Первому. Вторые работы будут проводиться специалистами организации относительно прилегающих к участку фонарей.

Мастерская выиграла тендер на государственный заказ, предложив наименьшую стоимость работ. Эксперты завершат реставрацию за 23, 95 и 26,97 миллионов рублей соответственно. Закончить восстановление профессионалы должны к 10 декабрю 2018 года.

Ранее чиновники планировали получить готовые результаты за 24, 38 миллиона рублей. Оппонентов в конкурсе была всего одна компания - "Лапин Энтерпрайз".

Напомним, что ранее "Наследие" реставрировала памятник суворову на одноименной площади, каскад "Шахматная гора" в парке Петергофа, Мраморный мост в Екатерининском парке и другие объекты исторической ценности.

Фото: Pixabay.com