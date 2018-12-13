Выборжанка станет "Послом Победы" в Москве

Ленинградцы вошли в число 140 лучших добровольцев страны, отобранных по итогам конкурса "Послы Победы. Москва".

Активистка из Выборга в числе шестерых молодых ленинградцев, завоевших почетное право стать "Послами Победы" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В столицу для участия в шествии Бессмертного полка отправятся представители регионального штаба ВОД "Волонтеры Победы" - Валерия Ипатова (Выборгский район), Алёна Алексеева (Волосовский район), Дарья Гаврилова (Кировский район), Анна Иванова (Лодейнопольский район), Юрий Игнатьев (Гатчинский район). В Туле область будет представлять стажер регионального штаба Владислав Солошак (Кировский район).

Ленинградцы вошли в число 140 лучших добровольцев страны, отобранных по итогам конкурса "Послы Победы. Москва".

Добровольцы уже начали работу на стартовавшем "Слете победителей конкурса "Послы Победы. Москва". До 11 мая их ждет обучение с привлечением экспертов, общение с ветеранами-Героями событий Великой Отечественной войны и, конечно, работа по организации центральных событий 9 мая – Парада Победы и Бессмертного полка в Москве.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО