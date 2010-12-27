Выборжанка пожаловалась на грязную воду из крана

Девушка связалась с водоканалом, где объяснила свою проблему, однако официальный ответ пока не пришел.

Жительница Выборга жалуется на плохое качество воды из крана в доме №9 по улице Сторожевая Башня. По словам девушки, вода хоть и имеет светлый оттенок, но имеет неприятную консистенцию.

Вода светлая, но грязная. Руки будто напитываются чем-то и скользят, как в креме. рассказала она

Началось это с начала лета, в июне, когда по городу в целях профилактики выключили воду на несколько недель. После включения вода стала плохого качества.

Девушка связалась с водоканалом, где объяснила свою проблему. Ей посоветовали перенаправить обращение в ООО "Энергопроект-М". 12 марта девушка пришла в отделение организации, где и написала жалобу. По ходу обращения ей сообщили, что изначально вода поступает чистая, если бы это было иначе, то от плохой воды страдал бы весь город. По мнению специалистов 2Энергопроекта-М", причина поступления грязной воды кроется в трубах. Они могут быть грязными и гнилыми. Также есть вероятность просачивания какого-то масляного вещества.

Официальный ответ пока не пришел. Гражданка сообщила, что при игнорировании или отказе в рассмотрении заявления, она намерена подать жалобу в прокуратуру.

Отметим, что вода у соседей такого же качества.