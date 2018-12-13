Выборжанка Юлия Борисова стала победительницей Всероссийского турнира по панкратиону

После турнира Юлия примет участие в Чемпионате Евразии и Мира по панкратиону.

Выборгская спортсменка Юлия Борисова одержала победу на Всероссийском турнире по панкратиону "Кубок Александра Невского". Отметим, что по итогам соревнований судейская коллегия отобрала спортсменов для дальнейшего участия в Чемпионате Евразии и Мира.

Теперь наша Юленька первый номер в Сборной России по панкратиону! На этом турнире ее "закинули в самое пекло" по турнирной сетке она провела три поединка с мастерами спорта международного класса, Чемпионами Мира и Европы! Не оставив никому ни малейшего шанса на победу, Юля громко заявила о себе и в этом виде спорта! комментируют победу спортсменки в соцсетях жители города

От лица всей редакции Piter.TV поздравляем Юлию Борисову в столь значимой для нее победе.