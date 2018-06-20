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Выборжанка Олеся Спехова взяла серебро на Первенстве России по рукопашному бою
Сегодня, 15:15
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KaterinaKono13

Выборжанка Олеся Спехова взяла серебро на Первенстве России по рукопашному бою

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Всего в соревнованиях приняли участие 978 спортсменов из 58 регионов России.

На минувшей неделе, с 25-ого по 30-ое марта в Волгограде прошло Первенство России по рукопашному бою. Всего в соревнованиях приняли участие 978 спортсменов из 58 регионов России.

Выборгскую спортивную школу олимпийского резерва "Фаворит" представляла Олеся Спехова, которая провела 3 боя и уступила спортсменке из Брянска, взяв серебро. Сборная команда Ленинградской области среди спортсменов 14-15 лет заняла 2 место.  Тренирует ребят Евгений Омельченко. 

Отметим, что общественное объединение "Фаворит Выборг" осуществляет деятельность совместно с Комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба "Фаворит Выборг"

 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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