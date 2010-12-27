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Выборжанина приговорили к восьми годам лишения свободы за сбыт наркотиков
Сегодня, 13:46
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KaterinaKono13

Выборжанина приговорили к восьми годам лишения свободы за сбыт наркотиков

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Следователи установили, что мужчина сумел сбыть один грамм наркотика, а также приобрел порядка шестнадцати граммов наркотического вещества, чтобы впоследствии продать его. 

По решению судебного слушания в Выборге к восьми годам лишения свободы приговорили мужчину, обвиненного в сбыте наркотичнеских веществ. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Следователи установили, что мужчина сумел сбыть один грамм наркотика, а также приобрел порядка шестнадцати граммов наркотического вещества, чтобы впоследствии продать его. 

Инцидент произошел больше года назад, в феврале 2018 года. Следствие и суд установили, что подсудимый продал наркотическое средство массой около грамма. Покупателем оказался участник оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, мужчина приобрел почти 16 граммов наркотической смеси, которую носил при себе с целью продажи.

Отметим, что приговор уже вступил в силу.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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