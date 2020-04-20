Выборжане вышли на улицы, несмотря на режим самоизоляции

Съемочная группа Piter.TV отправилась на улицы Выборга, чтобы посмотреть, как выглядел город в условиях пандемии коронавируса.

В Выборге продолжается режим самоизоляции. Напомним, что указом губернатора Александра Дрозденко он был продлен с 1 по 30 апреля 2020 года. 26 марта глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, передвижение жителей должно ограничиваться рамками своего муниципального образования. Исключения делаются только для работников организаций, которые не приостановили свою деятельность.Отметим, что при себе они должны иметь паспорт и документ, подтверждающий их место проживания.

Согласно рекомендациям властей, людям следует сидеть дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Выходить разрешается тем, кто идет в магазин или аптеку, а также выгуливает домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.

Уже несколько дней в городе стоит хорошая погода, и многие жители выходят погулять, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

Piter.TV понаблюдал за тем, как горожане соблюдают ограничительные меры.

Стоит отметить, что на третьей неделе карантина людей на улицах стало больше. Сложно сказать, кто из прохожих вышел на улицу по уважительной причине, а кто просто гулял. Но среди прохожих было значительное число тех, кто неторопливо прогуливался, расслабленно сидел на скамейках.

Люди на улицах ходят преимущественно без масок, не соблюдается социальная дистанция – 1,5 метра. Также по улицам прогуливаются люди преклонного возраста.

Гуляющих можно было встретить в Парке им.Ленина, на Театральной площади, и других излюбленных местах для прогулок у выборжан.

Представители администрации Выборгского района напоминают жителям о последствиях нарушения самоизоляции. Ведь количество случаев заражения коронавирусной инфекцией стремительно растет.

По данным Роспотребнадзора, в Выборгском районе зарегистрирован 91 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из которых большинство - в Выборге - 34 случая.