Выборжане собирают помощь для погорельцев из Ермилово

Жители помогают семье из восьми человек, дом которых в воскресенье, 3 марта, сгорел дотла.

Жители посёлка Ермилово в Выборгском районе совместными усилиями помогают семье из восьми человек, дом которых в воскресенье, 3 марта, сгорел дотла. Девушка, проживающая в поселке, взяла на себя инициативу помощи пострадавшим. Валерия Серова опубликовала в местных группах района, а также на своей личной странице в "ВКонтакте", пост о просьбе помочь семье.

Их все знают в Ермилово, они замечательные люди, которым правда очень хочется помочь. Сейчас весь посёлок в деле, все как могут распространяют информацию, помогают, я просто взяла инициативу написать пост. рассказала Валерия

Сейчас идёт сбор средств для помощи людям. Они нуждаются не только в деньгах, но и в вещах, так как пожар унёс всё – одежду, документы, технику и другие личные вещи. Чтобы помочь семье, каждый неравнодушный может принести ненужную обувь, детские вещи, предметы посуды, одеяла и постельное бельё. Из женских вещей нужна одежда 48-50 и 44-46 размеров на рост 1,75 м и обувь – размер 40-41. Для мужчин необходима обувь 42, 44, 45 размеров и одежда 44-46 размера на рост 1,72 м.

Валерия рассказала журналисту, что местные жители не остаются равнодушными и помогают пострадавшей семье всеми имеющимися средствами.

Мы не сможем вернуть людям дом, но мы точно сможем помочь им встать на ноги хотя бы в первое время. поделилась девушка

Также без одежды остались два ребенка. На девочку необходимы вещи на рост 98-104, верхняя одежда – 110 и обувь – 26 размера. На мальчика необходимы кроссовки, ботинки и другая обувь 34 размера, а также футболки, майки, штаны и верхняя одежда на рост 128-134. Девушка рассказала, что дети также нуждаются в игрушках.

Семья также нуждается в предметах посуды – сковородки, кастрюли, столовые приборы, кружки и т.п. Все необходимые вещи можно принести в местный Дом Культуры в понедельник с 15:00 до 20:00, вторник-пятница с 14:00 до 20:00.

Люди, не имеющие возможность добраться до поселка, могут любой суммой помочь семье, отправив денежный перевод на карту Сбербанка 2202 2002 0839 5093 (Владимир Григорьевич И.)