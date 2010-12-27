Выборжане смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без предъявления платежного документа

Напоминаем, что номер каждого лицевого счета абонента расположен на едином платежном документе в правом верхнем углу и состоит из 12 цифр.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области извещает жителей о том, что реализована возможность оплаты счета за жилищно-коммунальные услуги без предъявления платежного документа.

В результате достигнутых договоренностей между ФГУП "Почта России" и АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области", начиная с 1 числа месяца, информация по начислениям за жилищно-коммунальные услуги будет поступать в ФГУП "Почта России". Жители смогут оплатить данные услуги, назвав лишь номер лицевого счета, после чего специалист сообщит сумму.

Напоминаем, что номер каждого лицевого счета абонента расположен на едином платежном документе в правом верхнем углу и состоит из 12 цифр.

Также номер Вашего лицевого счета Вы можете уточнить в Вашем Территориальном управлении АО "ЕИРЦ ЛО".

Кроме того, ЕИРЦ Ленинградской области обращает внимание, что теперь в отделениях ФГУП "Почта России" стало возможным оплатить взнос по добровольному страхованию жилья, включенному в единый платежный документ. Ранее отделения ФГУП "Почта России" не принимали страховые взносы, предлагая собственные страховые продукты.

Получить информацию, касающуюся деятельности ЕИРЦ ЛО, граждане могут на официальном сайте компании, направив вопрос на официальный сайт (epd47.ru) или на адрес электронной почты support@epd47.ru.

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема платежей и через интернет-сервисы, такие как "Личный кабинет абонента" АО "ЕИРЦ Ленинградской области", "Сбербанк Онл@йн", терминалы АО "Пэтроэлектросбыт" и иными удобными для Вас способами.

Источник: АО "ЕИРЦ Ленинградской области"