Выборжане приняли участие в воркаут-проекте "Охота на колеса"

Мероприятие состоялось на территории лесного массива близ берега Финского залива в поселке Гвардейский.

В минувшую субботу, 10 ноября, В Выборге прошла акция "Охота на колеса" в стиле воркаут. Принять участие в программе смог каждый желающий, сообщает пресс-служба организаторов проекта "Чистые Игры".

Мероприятие прошло на территории лесного массива близ берега Финского залива в поселке Гвардейский. В процессе воркаут-тренировки участники должны были убрать с окрестностей покрышки. Занятия прошли под руководством тренеров фитнес-клуба "Виктория".

"Охота на колеса" — это экологический проект, цель которого ликвидировать свалки покрышек на природе. Первая акция прошла осенью 2017 года, на которой волонтеры в Петербурге и поблизости собрали 2,5 тыс. покрышек. Вторая игра прошла летом 2018 года: участники собрали 4 тыс. шин.

Источник: пресс-служба организаторов проекта "Чистые Игры"