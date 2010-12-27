Выборжане представят Ленобласть на межрегиональном этапе Всероссийского футбольного чемпионата "Уличный красава"

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни» при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области".

Футбольные команды из Выборга и Тихвина представят Ленинградскую область на межрегиональном этапе Всероссийского футбольного чемпионата непрофессиональных команд "Уличный красава".

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской акции по дворовому футболу "Уличный красава". За право представлять Ленинградскую область на следующем уровне сражались непрофессиональные футболисты из Выборгского, Гатчинского и Кингисеппского районов. Победителем в старшей возрастной группе (16—17 лет) стал выборгский "Ударник", в младшей возрастной группе (14—15 лет) победу одержал тихвинский "Кировец".



Именно эти команды примут участие в играх межрегионального этапа турнира "Уличный красава" среди команд Северо-Запада, которые стартуют на территории Ленинградской области 18 октября. Участие в мероприятии примут около 200 любителей дворового футбола: по две команды в каждой возрастной категории из 11 регионов Северо-Западного федерального округа.



Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни" при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. Победители межрегионального этапа примут участие в финальных играх турнира, которые пройдут на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу.

Источник: пресс-служба ЛО