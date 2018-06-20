Выборжане полностью перейдут на цифровое эфирное телевещание к 3 июня

Для оказания помощи населению по подключению домохозяйств организована работа волонтеров в районах области. В регионе более 960 волонтеров, и уже более 2,3 тысяч жителей получили их консультации.

Ленинградская область готовится к переходу на цифровое эфирное телевещание. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В регионе идет активная работа по переходу от аналогового к цифровому эфирному телевизионному вещанию, который состоится 3 июня 2019 года. Цифровое эфирное телевидение обладает намного лучшим качеством, имеет 20 телевизионных каналов и бесплатно для просмотра.

Для оказания помощи населению по подключению домохозяйств организована работа волонтеров в районах области. В регионе более 960 волонтеров, и уже более 2,3 тысяч жителей получили их консультации. Кроме того, волонтеры обучаются особенностям настройки антенн и подключению оборудования жителей. Такая практическая помощь оказана уже 765 жителям Ленинградской области. Волонтеры приходят исключительно по вызову через горячую линию, что снижает риск случаев мошенничества для граждан.

Для социальной поддержки отдельных категорий населения по переходу на цифровое телевидение в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и установку оборудования цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей. По данным комитета по социальной защите населения за компенсацией уже обратились 25 граждан.

Кроме того, в рамках соглашения с оператором связи Теле2 к цифровому телевидению подключены 25 государственных учреждений соцзащиты, где постоянно пребывают люди. Еженедельно проводится мониторинг наличия оборудования для приема цифрового телевидения в торговых сетях Ленинградской области. Заказ и доставку оборудования в удаленных населенных пунктах осуществляют силами почтальонов в рамках заключенного с ФГУП "Почта России" соглашения. Таким способом оборудование приобрели уже более 80 человек.

По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на федеральную горячую линию: 8(800)220-20-02, а также организованную в регионе горячую линию: (812)679-01-05, по вопросам компенсаций можно обращаться в ГКУ "Центр социальной защиты населения": (813)703-88-33.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО