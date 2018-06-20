Выборжане начали подготовку к 9 мая

В районной администрации прошло первое заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В районной администрации прошло первое заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В оргкомитет вошли представители комитетов культуры, спорта, молодежной политики, образования, предпринимательства, а также совета ветеранов Выборгского района, МЧС и УМВД России, военнослужащие. Вел заседание заместитель главы администрации Николай Шишкин.

Участники совещания обсудили готовность структурных подразделений администрации МО "Выборгский район" к празднованию годовщины Победы, организацию оформления города, участие воинов-интернационалистов и ветеранов Вооруженных Сил в торжественном шествии колонн, проведение акции памяти "Бессмертный полк" и др.

Также в ходе заседания был создан оргкомитет по подготовке празднования 75-ой годовщины Великой Победы, которую наша страна будет отмечать в следующем году. Структурным подразделениям районной администрации поручено разработать планы и подготовить предложения по организации празднования этой юбилейной даты.

Отметим, по данным Центра социальной защиты населения на территории Выборгского района проживает 1547 ветеранов Великой Отечественной войны, в Выборге - 861 человек.

Следующее заседание оргкомитета состоится в первой половине апреля.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО