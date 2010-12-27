Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, что выборы в Санкт-Петербурге прошли на высоком уровне.

Сегодня в Петербурге состоялись выборы главы города и муниципальных депутатов. Предвыборная кампания ознаменовалась рядом скандалов - неудивительно, что множество провокаций и фейковых вбросов были и на самих выборах. Подготовленные наблюдатели и члены избирательных комиссий обеспечили порядок во время голосования.

Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил эффективную работу и организацию выборов. Он прокомментировал выборы в интервью для журнала "Слово и Дело". По словам депутата, губернаторские выборы шли достойно, хотя и наблюдались провокации и множество вбросов. Городская администрация и петербургский избирком сделали все возможное, чтобы устранить всевозможные действия, направление на дискредитацию выборного процесса.

Петербургский избирком заявил, что количество жалоб было небольшим. Всего во время выборов было менее ста жалоб, большинство из них оказались фейковыми. Массовые вбросы сфабрикованных видео, снятых в предыдущие годы в других городах, не помешали проведению выборов.

Боярский высоко оценил работу избирательной компании и администрации города.

Единый день голосования в России подходит к концу. Выборы кандидатов практически завершены, большинство участков уже закрыты.