В честь юбиляров во Дворце культуры Выборга состоялся праздничный концерт.

В минувший понедельник, 12 ноября, Выборгский судостроительный завод отметил свое 70-летие со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Со знаменательным днем сотрудников предприятия поздравил заместитель главы администрации Андрей Голобородько. В процессе мероприятия также прошло торжественное награждение сотрудников завода Почетным дипломом от губернатора 47 региона Александра Дрозденко за оказанный ими вклад в социально-экономическое развитие Ленобласти.

Принимать поздравления с 70-летием предприятия судостроители продолжили во Дворце культуры Выборга на торжественном мероприятии, посвященном знаменательной дате. В зале собрались сотрудники и ветераны завода, партнеры, представители районной администрации, депутатского корпуса и другие. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Также юбиляров поздравил глава района Дмитрий Никулин.

Сегодня ВСЗ – это одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России, которое продолжает активно и динамично развиваться. Решением совета депутатов района звание "Почетный гражданин муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области" присвоено советнику генерального директора ВСЗ Валерию Григорьевичу Левченко. Приказом Министерства промышленности и торговли РФ почетное звание "Почетный машиностроитель" присвоено директору по производству Валерию Михайловичу Белозерову. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Окончанием мероприятия стал праздничный концерт.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО