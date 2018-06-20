Выборгский район занял первое место в Ленобласти по производству яйца и рыбы

Также Выборг занимает 2 место по объемам реализации животноводческой продукции в регионе.

Накануне состоялось совещание по итогам работы государственной ветеринарной службы Ленинградской области за 2018 год и задачам на 2019 год.

В мероприятии приняли участие представители Правительства Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", федеральных и региональных научных организаций, противоэпизоотических комиссий районов Ленинградской области, специалисты управления ветеринарии, врачи-эпизоотологи и другие.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович. Он рассказал, что аграрная отрасль Выборгского района остается лидером в Ленинградской области по производству яйца и рыбы, а также занимает 2 место по объемам реализации животноводческой продукции. Владимир Рошкович отметил, что выборгскими ветеринарами ведется серьезная профилактическая работа по недопущению заболеваний животных.

Руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко сообщила, что противоэпизоотическая ситуация в районе находится под контролем высококвалифицированных специалистов нашей ветеринарной службы.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что от добросовестной работы ветеринаров зависит благополучие животноводческих и птицеводческих хозяйств и предприятий региона.

В ходе совещания была представлена информация о проведенных мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории Ленинградской области в 2018 году, в частности, по предупреждению чумы свиней. Также были подведены итоги деятельности противоэпизоотического отряда, государственного ветеринарного надзора. В целях поддержания эпизоотического благополучия региона в 2019 году работы профилактической и лечебной направленности будут продолжены.

В рамках встречи состоялось награждение лучших специалистов ветеринарной службы, среди которых представитель нашего района. Почетную грамоту комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области вручили заместителю начальника ГБУ ЛО "Станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района" Ольге Украинец.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО