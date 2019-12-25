Выборгский район в 2020 году лидирует по количеству ДТП в Петербурге

В период с января по август сотрудниками правоохранительных органов было зарегистрировано 360 аварий.

По итогам 2020 года Выборгский район Санкт-Петербурга может стать лидером по количеству произошедших ДТП. Данные с сайта городского ГИБДД показывают, что в период с января по август в этом районе произошло наибольше количество аварий. Влияние на антирейтинг оказывает низкий уровень состояния дорог и тротуаров.

Согласно статистике на сайте ГИБДД по Санкт-Петербургу, Выборгский район по итогам года может занять первое место по количеству случившихся ДТП. В период с января по август сотрудниками правоохранительных органов было зарегистрировано 360 аварий (в среднем 45 в месяц). В сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, в большинстве месяцев количество ДТП в 2020 году было значительно выше.

Ситуация на дорогах в Выборгском районе в течение последних нескольких лет ухудшается. К примеру, за 2017 год было зафиксировано 583 ДТП, за 2018 - 590, а за 2019 год – 604, сообщается на сайте ГИБДД. Администрация района в отчетах заявляет о снижении количества дорожно-транспортных происшествий, однако данные правоохранительных органов говорят об обратном.

Главную роль в росте количества ДТП играет уровень благоустройства дорог и тротуаров в Выборгском районе. По состоянию на ноябрь 2020 года в городской административной единице сохраняются нерешенные проблемы с оснащением удобных дорожек для пешеходов. Одной из проблемных улиц является расположенная в частном секторе Большая Озерная, которая ведет к развязке Поклонногорской улицы и Северного проспекта. На этой улице отсутствует разделение пешеходного и транспортного потоков, из-за чего прохожие вынуждены идти по обочине. Зимой ширина проезжей части уменьшается, так как по краям дороги после уборки снега появляются сугробы.

Вдоль улицы расположены около 100 частных домов, а средний трафик пешеходов в день составляет порядка 200 человек, без учета приезжих горожан, гуляющих вдоль озер. Средняя скорость движения автотранспорта составляет 80 км\ч при полном отсутствии на протяжении всей дороги оборудованных пешеходных зон.

Проблема на сегодняшний день остается актуальной. Именно такие необорудованные для пешеходов участки дорог серьезно влияют на рост дорожно-транспортных происшествий в этой зоне города. Если ситуация не изменится, то по итогам года Выборгский район может возглавить антирейтинг, а проблема с годами будет только ухудшаться.

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