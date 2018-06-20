Выборгский район продолжает сотрудничество с городом Хамина

В Выборге состоялась рабочая встреча специалистов районной администрации с представителями муниципалитета Хамины (Финляндия).
Вел мероприятие заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин. Финскую делегацию возглавил мэр города Ханну Мухонен.
В рамках встречи российские и финские коллеги говорили о перспективах развития сотрудничества в сферах туризма и культуры. В частности, стороны обсудили план мероприятий, которые пройдут в весеннее-летний период на территории Выборгского района и города Хамина.
Выборг и Хамину связывают добрососедские отношения. Договор о сотрудничестве между городами был заключен еще в 1995 году, работа по различным направлениям продолжается и сегодня. Так, в мае мы запланировали День Хамины, который пройдет в библиотеке Алвара Аалто. В свою очередь, о наших значимых культурных событиях мы расскажем жителям Хамины.
сказал Николай Шишкин
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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